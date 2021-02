Actualidade

A assinatura do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) entre Portugal e São Tomé e Príncipe, avaliado em 55 milhões de euros, ainda não tem previsão, afirmou o novo embaixador português em São Tomé.

O diplomata explicou que o Governo são-tomense só agora enviou a sua proposta para este programa para apreciação das autoridades portuguesas.

"A proposta da parte são-tomense foi recentemente apresentada, Portugal irá analisar e, subsequentemente, em conjunto com a parte são-tomense, certamente tomaremos a decisão que será de interesse mútuo para os dois países", disse Rui Fernando do Carmo, que esta quarta-feira apresentou as cartas credenciais ao Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho.