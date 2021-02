Covid-19

A Plataforma Arte e Cultura de Odemira propôs que a câmara municipal deste concelho crie um fundo de apoio para os munícipes que vivem "exclusivamente" das artes e que viram a sua atividade afetada pela pandemia.

A proposta surge no manifesto enviado à agência Lusa pela Plataforma Arte e Cultura de Odemira (PACO), coletivo que junta artistas profissionais e representantes de associações culturais do concelho de Odemira, no distrito de Beja, num total de 30 elementos, alguns dos quais estrangeiros.

O objetivo é "dar visibilidade às reivindicações que têm vindo a ser feitas por diversas estruturas formais e informais do setor da cultura", explicou a Plataforma.