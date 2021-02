Actualidade

A Câmara de Lisboa vai iniciar, a partir de sexta-feira, a instalação de uma rede de sensores de monitorização ambiental, com 80 estações para acompanhar a qualidade do ar, níveis de ruído ou do trânsito, anunciou hoje o município.

"No total serão 80 estações, com 658 sensores, garantindo um conjunto alargado de dados que até hoje só podiam ser conhecidos em estudos pontuais", avançou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), numa publicação nas redes sociais Twitter e Facebook.

Realçando que Lisboa vai ter, "pela primeira vez", uma rede de sensores que monitorizam em tempo real a qualidade do ar, níveis de ruído ou trânsito, Fernando Medina revelou que "a rede estará totalmente instalada e a funcionar até ao final do mês de março".