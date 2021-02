Actualidade

Doze escritoras e doze artesãs vão colaborar, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, para a criação de uma instalação artística, que pretende fundir o universo dos livros com a manufatura da tradicional camisola poveira.

O projeto, apelidado "As Penélopes", será realizado no âmbito do festival literário Correntes D'Escritas, que decorre em 26 e 27 de fevereiro, e consiste na edição de um livro com uma dúzia de histórias que terão sequência através de bordados criados pelas artesãs nas camisolas poveiras, feitas em lã.

A peça artística final, composta pelas camisolas que interpretam as várias histórias do livro, pretende ser uma homenagem contemporânea ao feminino, à paisagem e à identidade da Póvoa de Varzim, e estará em exposição na biblioteca de praia do Diana Bar, na marginal da cidade.