O nativo guerreiro Amoim Aruká, o último sobrevivente do exterminado povo indígena brasileiro Juma, morreu na quarta-feira aos 86 anos, vítima de covid-19, informaram hoje fontes indigenistas.

Aruká morreu num hospital de Porto Velho, capital do estado amazónico de Rondônia (norte), onde estava internado desde 02 de fevereiro devido a complicações do novo coronavírus, de acordo com a Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé.

O indígena octogenário havia sido transportado com problemas respiratórios para o Hospital Regional de Huamaitá, no estado do Amazonas, e, devido ao estado grave, foi posteriormente encaminhado para Porto Velho.