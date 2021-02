Covid-19

O Governo Regional da Madeira decidiu hoje que, a partir de segunda-feira, o recolher obrigatório voltará a ser alargado para as 19:00 nos dias úteis, fechando as atividades comerciais uma hora antes.

Segundo a resolução aprovada hoje pelo Conselho do Governo sobre as medidas de controlo da pandemia de covid-19, a partir de segunda-feira a proibição de circulação na via pública voltará a vigorar entre as 19:00 e as 05:00 nos dias úteis.

Também a partir de segunda-feira, nos dias úteis, as atividades de natureza comercial, industrial e de serviços na região terão de encerrar às 18:00.