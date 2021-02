Actualidade

A Segurança Social prorrogou por mais seis meses os subsídios de desemprego a 13 mil pessoas, relativos aos meses de janeiro e fevereiro, disse hoje fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social à Lusa.

"Em janeiro e fevereiro, foram abrangidas pelas prorrogações [do subsídio de desemprego] 13 mil pessoas", afirmou fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, acrescentando que só em janeiro 6.700 pessoas viram as suas prestações prolongadas por mais seis meses.

Segundo a mesma fonte, "as prorrogações dos subsídios de desemprego terminados a partir de 31 de dezembro e em janeiro de 2021 estão a ser pagas no corrente mês" e já foi feito o pagamento a "mais de 95% dos beneficiários a 15 de fevereiro".