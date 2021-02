Actualidade

Os efeitos da pandemia na atividade económica levaram o Governo a fazer um novo ajustamento ao calendário fiscal dando mais tempo a empresas a particulares para cumprirem com obrigações declarativas ou pagarem impostos.

Uma das alterações contempla o IVA, com um recente despacho do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais a alargar para 24 de fevereiro o prazo para entrega da declaração do IVA, com a nova data a abranger os contribuintes que estão nos regimes mensal e trimestral.

"Quando esteja em causa o regime mensal, as declarações a entregar em fevereiro de 2021, podem ser submetidas até dia 24 do mesmo mês, sem quaisquer acréscimos ou penalidades", determina o diploma, replicando esta decisão em relação ao regime trimestral.