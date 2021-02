Covid-19

A Guiné-Bissau vai manter o estado de calamidade, que deveria terminar terça-feira, por mais 30 dias, segundo um comunicado do Conselho de Ministros, hoje divulgado.

O Conselho de Ministros, reunido hoje em Bissau, deliberou "prorrogar o estado de calamidade, ainda em vigor, por mais 30 dias", lê-se na nota.

As autoridades guineenses elevaram no início do ano o estado de alerta no país, com suspensão do ano letivo e cancelamento das festas de Carnaval, depois de um aumento do número de casos de covid-19.