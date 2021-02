TAP

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) irão votar, segunda-feira, o acordo de emergência na TAP e Portugália, de forma eletrónica, num processo que terá de passar por uma assembleia-geral da estrutura.

Segundo uma nota interna do sindicato, a que a Lusa teve acesso, será desencadeada "a votação eletrónica para saber se a vontade maioritária da classe é pela aprovação ou rejeição do acordo de emergência negociado pela direção do SNPVAC com a TAP".

O sindicato informa ainda que "a empresa que irá implementar a solução de voto eletrónico (CERTVOTE) é a Multicert", estando previsto que a votação ocorra na segunda, dia 22 de fevereiro, das 10:00 às 18:00.