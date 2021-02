Covid-19

O Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia, ultrapassou hoje 10 milhões de infeções pelo novo coronavírus (10.030.626), no momento em que o registo do primeiro caso no país está prestes a completar um ano.

Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde brasileiro, no seu último boletim epidemiológico, que contabiliza 51.879 diagnósticos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Em relação ao número de mortes, o Brasil totaliza 243.457 vítimas mortais, após ter somado 1.367 óbitos entre quarta-feira e hoje.