Actualidade

O presidente da SATA, Luís Rodrigues, asseverou hoje que a companhia continuará a ter ligações diretas entre as ilhas do Faial, Santa Maria e Pico e Lisboa, embora caiba aos "decisores políticos" e ao regulador ultrapassar algumas questões.

"Não. Perentoriamente, não", garantiu o responsável da empresa, depois de questionado pela RTP sobre se estaria em cima da mesa o fim das ligações diretas feitas pela Azores Airlines entre aquelas três ilhas e Lisboa.

Luís Rodrigues foi entrevistado esta noite no Telejornal da RTP/Açores e abordou uma das matérias do plano de reestruturação da SATA, que indica que a companhia não pode continuar a operar rotas deficitárias financeiramente, como são as ligações diretas à capital feitas pelos 'hubs' de Faial, Santa Maria e Pico.