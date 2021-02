Actualidade

O líder do maior partido timorense, Mari Alkatiri, apelou hoje ao sistema de justiça do país para que tenha coragem, sem temer intimidações, e continue a julgar crimes de violência e violação contra crianças no país.

"Neste tempo santo, tempo de quaresma, declaro a minha solidariedade com todos os rapazes e raparigas vítimas de qualquer tipo de violência ou violações em Timor-Leste e no mundo", escreveu o secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), um dos partidos do Governo, na sua página na rede social Facebook.

"Apelo ao sistema judiciário em Timor-Leste para continuar a ter a coragem de fazer o seu trabalho e não temer qualquer tipo de coação ou intimidações, que venham da montanha ou do mar, de cima ou de baixo", acrescentou.