Covid-19

Os parceiros de desenvolvimento de Timor-Leste reafirmaram hoje o compromisso de continuar a apoiar o país no combate à covid-19, sobretudo na implementação crucial do programa de vacinação.

"O foco agora é o plano de vacinação do Governo. O trabalho não terminou. Com o aumento de casos na Indonésia é mais importante do que nunca, especialmente na distribuição das vacinas, manter os esforços conjuntos", disse o embaixador da Austrália em Timor-Leste, Peter Roberts.

"Reafirmamos o compromisso dos parceiros de Timor-Leste e queremos fortalecer a coordenação entre todos, verificando onde há boa cobertura e onde há ainda alguns assuntos a resolver", acrescentou Roberts.