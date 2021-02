Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje a criação do novo município de Ataúro, ilha que estava até aqui integrada no município de Díli, no âmbito de alterações à divisão administrativa do país.

Em comunicado, o executivo indicou que a alteração, aprovada em Conselho de Ministros e a ser enviada para o Parlamento Nacional, extingue o antigo posto administrativo de Ataúro, que fazia parte do município da capital.

A proposta apresentada pelo ministro da Administração Estatal timorense, Miguel Pereira de Carvalho, cria ainda o posto administrativo de Hatolia B, no município de Ermera, pela divisão da circunscrição administrativa correspondente ao posto administrativo de Hatolia.