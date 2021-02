Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje pedir ao Presidente da República a renovação, por mais 30 dias, do estado de emergência devido à covid-19, reiterando preocupação com a proliferação de casos a nível regional.

Em comunicado, o Governo indicou que vai pedir a Francisco Guterres Lú-Olo para alargar, até ao início de abril, o estado de exceção, referindo a "evolução preocupante da situação epidemiológica".

Os esforços para "evitar e neutralizar os riscos de propagação" do vírus e assim "proteger a saúde pública e a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde" justificam o prolongamento do estado de exceção.