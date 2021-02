Actualidade

O Governo timorense começou hoje a analisar em Conselho de Ministros a criação de linhas de crédito para instituições privadas do ensino superior que se destinam a fortalecer a capacidade educativa e de ensino das entidades.

O executivo indicou que a linha de crédito "Ensino Superior Qualidade +", com juros reduzidos, pretende permitir a melhoria da qualidade do ensino superior, "atendendo a que com o acesso ao financiamento, estas instituições poderão melhorar as suas infraestruturas e capacitar os seus recursos humanos".

Fontes do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) disseram à Lusa que a proposta inicial aponta para uma linha de crédito de cerca de 2,5 milhões de dólares norte-americanos (cerca de dois milhões de euros), com juros de cerca de 3%, como solução para problemas de financiamento que se arrastam há vários anos.