Actualidade

O prazo para os contribuintes comunicarem o agregado familiar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) termina hoje, depois de o Governo ter decido prolongá-lo por cinco dias.

Este prolongamento visou compensar os contribuintes que não conseguiram cumprir aquele formalismo fiscal dentro da data limite, em 15 de fevereiro, devido aos constrangimentos no acesso ao Portal das Finanças registados nesse dia originados pelo elevado número de autenticações, que superou um milhão.

Desta forma, a atualização do agregado familiar pode ser feita até ao final do dia de hoje, sendo este um passo relevante para os contribuintes que ao longo do ano passado mudaram de estado civil, tiveram filhos ou os viram ultrapassar a idade a partir da qual deixam de ser considerados fiscalmente dependentes ou ainda para aqueles que mudaram de morada.