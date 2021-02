Covid-19

O prazo para os trabalhadores sem proteção social pedirem o novo Apoio Extraordinário ao Rendimento (AERT) relativo ao mês de janeiro termina hoje, tendo sido entregues cerca de 50 mil requerimentos à Segurança Social.

O requerimento de acesso ao AERT que se encontra disponível na Segurança Social Direta desde o dia 08 para a generalidade das situações até ao dia de hoje é referente apenas ao mês de janeiro e deve ser requerido mensalmente, segundo explica o Instituto da Segurança Social (ISS).

O novo apoio extraordinário será processado em função da data de entrada do pedido, segundo explicou na quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final da Concertação Social, sem indicar quando começa o pagamento.