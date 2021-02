Actualidade

As Forças Armadas chinesas admitiram hoje, pela primeira vez, a morte de quatro soldados durante confrontos ocorridos na fronteira com a Índia, no verão passado.

Pequim admitiu publicamente ter sofrido baixas no incidente mais mortal entre os dois países em quase 45 anos.

Na altura, a Índia admitiu ter perdido 20 soldados, em lutas ocorridas nas montanhas Karakoram, na região disputada de Ladakh.