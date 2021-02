Actualidade

O fabricante automóvel francês Renault sofreu a maior perda líquida da sua história em 2020, de oito mil milhões de euros, num ano em que a pandemia afetou gravemente o setor, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Renault justificou as perdas históricas com os resultados do parceiro japonês Nissan, responsável por mais de metade dos prejuízos (4,9 mil milhões de euros), e com a crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19, que afetou gravemente o setor.

No ano passado, as vendas da Renault caíram 21,3%, com menos três milhões de veículos vendidos.