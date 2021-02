Covid-19

A Coimbra Business School (CBS) vai apoiar os gestores de alojamento local na criação de novos produtos e serviços no período pós-pandemia covid-19, preparando-os para usar as linhas de financiamento europeu.

"A capacidade de inovação é crucial para ajudar os negócios turísticos tradicionais a recriarem-se e a superarem os obstáculos que estão a ser levantados pelos sucessivos confinamentos e declarações de estados de emergência", considera Wander de Carvalho, coordenador da formação e professor da Coimbra Business School.

A CBS vai "ajudar os quadros das empresas do setor do turismo a diversificarem os seus produtos e serviços, bem como a qualificarem as ofertas que irão apresentar ao mercado depois da recuperação da crise imposta pela pandemia".