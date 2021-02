Covid-19

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, disse hoje estar "surpreendido" por não ter sido avisado de que a vacinação destes profissionais deixou de liderar as prioridades do plano e exigiu esclarecimentos.

O semanário Expresso adianta hoje, citando o coordenador da 'task force', Henrique Gouveia e Melo, que a vacinação das forças de segurança e bombeiros vai deixar de liderar as prioridades devido à escassez de vacinas, sendo reforçada a administração a pessoas com 80 ou mais anos e entre os 50 e os 79 anos com doenças crónicas.

"Admitimos que possa haver falta de vacinas, mas já não admitimos a falta de sentido ético e de lealdade de trato que merecem os bombeiros portugueses para que se alguma alteração houver, se está a ser feito algum reajustamento devíamos ter sido atempadamente avisados e respeitosamente tratados à dimensão do sentido ético que usamos com todos", disse à Lusa Jaime Marta Soares.