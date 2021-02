Actualidade

A organização não-governamental (ONG) de direitos humanos Human Right Watch (HRW) denunciou hoje a "discriminação sistemática", por meio de leis e outras ações, das minorias na Índia, especialmente os muçulmanos.

Este assédio institucional é proveniente da ideologia nacionalista hindu do partido no poder, o Bharatiya Janata Party (BJP), que "se infiltrou em instituições independentes como a polícia e os tribunais", indicou a HRW no seu relatório hoje divulgado.

A diretora da organização para o Sul da Ásia, Meenakshi Ganguly, indicou à agência de notícias EFE uma série de políticas nesse sentido, incluindo "a recente lei para evitar conversões religiosas forçadas que alguns Estados governados pelo BJP aprovaram e que na prática são usados contra muçulmanos que se casam com mulheres hindus".