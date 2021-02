Angola/Cafunfo

A organização Friends of Angola endereçou uma carta aberta ao ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano manifestando preocupação com o estado de saúde e paradeiro do presidente do Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe (MPLT), José Mateus Zecamutchima.

O dirigente do MPLT, que foi detido em Luanda no dia 09 de fevereiro, está sem acesso ao seu advogado e família, denuncia a Friends of Angola (FoA) na carta, em que salienta ser "preocupante que o seu estado de saúde e paradeiro sejam desconhecidos desde a data inicial da sua detenção".

A organização de direitos humanos, sediada em Washington, apela às autoridades angolanas que permitam o acesso de Zecamutchima ao seu advogado e família, sublinhando que isso contribuiria "para um diálogo franco e aberto entre o Governo e o líder do MPLT, incluindo a sociedade civil e outras organizações cívicas locais".