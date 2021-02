Actualidade

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, considerou hoje inadmissível qualquer tipo de violência e garantiu que o seu executivo garantirá a segurança, numa referência às manifestações violentas de apoio a um "rapper".

Sánchez falou pela primeira vez publicamente sobre os distúrbios que ocorreram nas últimas três noites no final de manifestações pela libertação do "rapper" Pablo Hasel, que foram encorajadas pelo líder do grupo parlamentar do Podemos (extrema-esquerda), parceiro do Partido Socialista (PSOE) na coligação governamental.

O chefe do Governo não se referiu explicitamente à atitude do partido de Pablo Iglesias, seu segundo vice-presidente, em relação aos protestos violentos, mas insistiu que não se pode admitir qualquer tipo de violência.