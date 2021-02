Actualidade

O Governo de Macau arrecadou 29,8 mil milhões de patacas (3,07 mil milhões de euros) em impostos do jogo, em 2020, uma quebra de 73,6% em relação ao ano anterior, indicaram dados oficiais.

Em 2019, as receitas em impostos sobre o jogo foram de 112,7 mil milhões de patacas (11,6 mil milhões de patacas), de acordo com dados publicados no portal da Direção dos Serviços de Finanças na quinta-feira.

Até novembro do ano passado, o Governo de Macau tinha arrecadado menos 77 mil milhões de patacas (7,9 mil milhões de euros) em impostos sobre o jogo, comparativamente ao período homólogo de 2019, devido ao impacto provocado pela pandemia da covid-19.