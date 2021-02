Covid-19

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) manifestou hoje "alguma preocupação" com o retardar da vacinação das forças de segurança contra a covid-19 e defendeu que o Governo devia dar "um sinal de resolução do problema".

O Expresso noticia hoje que a vacinação das forças de segurança e bombeiros vai deixar de liderar as prioridades devido à escassez de vacinas, sendo reforçada a administração a pessoas com 80 ou mais anos e entre os 50 e os 79 anos com doenças crónicas.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, afirmou que é uma "questão sensível", mas não deixa de "mostrar alguma preocupação, uma vez que este modelo de vacinação já estava a ser aplicado na PSP.