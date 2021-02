Covid-19

O Governo cabo-verdiano prorrogou por 30 dias a situação de calamidade decretada para a ilha de São Vicente em 15 de janeiro, e de contingência para as restantes, para "minimizar os riscos de transmissão" da covid-19.

De acordo com a resolução do Conselho de Ministros de 18 de fevereiro, esta decisão resulta da análise às informações da Direção Nacional de Saúde sobre a situação epidemiológica no arquipélago, que notam "alguma evolução positiva no que tange à taxa de transmissão do vírus em todo o país".

Contudo, o Governo assume que "as razões de fundo" que levaram a decretar a situação de calamidade em São Vicente, prorrogando a situação de contingência nas restantes ilhas, "ainda se mantêm", pelo que é prorrogado esse quadro.