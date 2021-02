Actualidade

A União Europeia (UE) renovou hoje o embargo de armas ao Zimbabué e as sanções a uma empresa de defesa, apelando à investigação do papel dos agentes das forças de segurança nas violações dos direitos humanos no país.

Segundo um comunicado do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, "a UE decidiu renovar o seu embargo ao armamento e manter um congelamento de bens direcionado contra uma empresa, Zimbabwe Defence Industries, tendo em conta a situação no Zimbabué, incluindo a necessidade contínua de investigar o papel dos agentes das forças de segurança nas violações dos direitos humanos".

O objetivo das sanções é "encorajar um compromisso demonstrável, genuíno e a longo prazo por parte das autoridades do Zimbabué de respeitar e defender os direitos humanos e o Estado de direito".