Actualidade

A Direção da Organização Regional de Coimbra (DORC) do PCP valorizou hoje o anúncio do concurso para o projeto do Itinerário Complementar (IC) 6 entre Tábua (Coimbra) e Folhadosa (Seia, Guarda), mas disse que "peca por tardio".

"Face ao anúncio da Infraestruturas de Portugal de prolongar o IC6 (até ao concelho de Seia), a Direção da Organização Regional de Coimbra do PCP valoriza o anúncio que peca por tardio, uma vez que este IC se encontra cortado no nó de Tábua há mais de 10 anos", refere a estrutura partidária em comunicado enviado à agência Lusa.

Na nota, a DORC do PCP refere que com a luta das populações e o apoio do partido o prolongamento do IC6 "vai avançar".