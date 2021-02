Moçambique/Ataques

A embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Amélia Paiva, disse hoje que espera em breve "respostas concretas" sobre cooperação contra os grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país.

"Esperamos, a muito breve trecho, poder ter respostas concretas", afirmou Paiva, em declarações aos jornalistas.

A diplomata falava após um encontro com a presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias, por ocasião do fim da sua missão no país africano.