A CIP defende uma revisão do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), mais apoios às empresas e um pacto social para dar "um abanão" ao modelo de crescimento do país e iniciar "um novo ciclo de desenvolvimento sustentado" pós-pandemia.

"Temos que pensar a economia pós pandemia. O ano de 2021 para Portugal é a oportunidade para darmos um 'abanão' ao nosso modelo de crescimento, à forma como é visto o mundo dos negócios e nos tornarmos um país mais competitivo", afirma o presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal numa carta aos empresários, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Na missiva de 15 páginas - dirigida aos associados da CIP e que passará a ter uma periodicidade anual - António Saraiva revela ainda que a confederação vai preparar "um documento estratégico que convoque a todos para a necessidade de assumir, de uma vez por todas, a necessidade do país ganhar competitividade, prosseguir o desenvolvimento e ter mais e melhor investimento e emprego".