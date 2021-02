Actualidade

As Organizações da sociedade civil guineense pediram hoje o fim dos combates em Casamança, sul do Senegal, e que o conflito seja mediado através do diálogo com as autoridades senegalesas, com a participação da Guiné-Bissau e da Gâmbia.

Em comunicado, divulgado nas redes sociais pela Liga Guineense dos Direitos Humanos, 23 organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau apelam para à "cessação imediata das hostilidades por ambas as partes" e para a "necessidade de se respeitarem os civis que não estão envolvidos no conflito".

As organizações da sociedade civil apelam também ao "diálogo entre as autoridades senegalesas e todas as fações do Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MDFC), com a participação das autoridades da Guiné-Bissau e da Gâmbia, para encontrarem uma solução para a paz duradoura" naquela região.