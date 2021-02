Actualidade

A Iberdrola, para os agregados sem filhos, a GoldEnergy, no caso dos casais com dois filhos, e a EDP Comercial, para as famílias numerosas, apresentam este ano as ofertas mais competitivas de eletricidade, informou hoje o regulador do mercado.

A conclusão resulta da análise feita pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) às novas ofertas do mercado liberalizado de eletricidade para o segmento dos consumidores domésticos, após as atualizações feitas pelos comercializadores em janeiro de 2021, em função das tarifas de acesso às redes fixadas pelo regulador no início de cada ano.

A análise avaliou, com base na opção horária simples e incluindo serviços adicionais, as novas ofertas mais competitivas de cada comercializador para os consumidores tipo 1, 2 e 3 do simulador de preços de energia da ERSE, ou seja, casal sem filhos (potência contratada de 3,45 kVA [Kilovoltampere] e consumo anual de 1.900 kWh [quilowatts-hora]), casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA e consumo anual de 5.000 kWh) e casal com quatro filhos (potência de 13,8 kVA e consumo anual de 10.900 kWh).