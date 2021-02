Actualidade

O valor das operações com cartão de pagamento caiu, em janeiro, 10% em relação ao mesmo mês de 2020, atingindo 9.693 milhões de euros, adiantou hoje o Banco de Portugal (BdP), em comunicado.

O número de operações com cartão caiu 19,6% no mesmo período, para 171,2 milhões, de acordo com os dados publicados pelo banco central.

De acordo com os dados apurados pelo BdP, o valor das compras com cartão atingiu, no mês passado, pouco mais de três mil milhões de euros, uma redução de 12,8% em relação ao período homólogo, com o número de operações a reduzir-se em 17,6%, fixando-se em 83,2 milhões.