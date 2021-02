TAP

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) considera que o financiamento de 1.200 milhões de euros (ME) à TAP "comporta um elevado risco de perda de capital para os contribuintes", de acordo com um relatório divulgado hoje.

"O financiamento de 1,2 mil ME à TAP, destinado a satisfazer necessidades imediatas de liquidez [...] não é uma injeção de capital, mas comporta um elevado risco de perda de capital para os contribuintes, não só por causa da pandemia, mas também, e quiçá sobretudo, por causa das dificuldades económicas estruturais do grupo TAP", pode ler-se no relatório da UTAO hoje conhecido.

O documento, que analisa a evolução orçamental em 2020, realça que a companhia aérea "já apresentava resultados negativos antes da pandemia, mas as restrições à mobilidade aérea trazidas ao seu negócio pelo combate à covid-19 agudizaram a sua situação estruturalmente deficitária, precipitando o pedido de apoio formulado ao Estado português".