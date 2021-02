Actualidade

Os passageiros do voo intercetado na semana passada pela polícia brasileira com 500 quilos de cocaína que tinha Portugal como destino estão autorizados a sair do país, disse hoje à Lusa a Polícia Federal brasileira.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Federal em Salvador, cidade onde o caso ocorreu, nenhum passageiro ou tripulante da aeronave foi detido ou está impedido de sair do país.

"Foram ouvidos até agora somente a tripulação, os pilotos e aeromoça, e o pessoal do hangar do aeroporto", disse a assessoria de comunicação.