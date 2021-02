Actualidade

O antigo presidente do Boavista João Loureiro disse hoje à Lusa que ia regressar do Brasil para Portugal no avião onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína, mas desistiu de o fazer antes desta apreensão, sendo "alheio" à situação.

"Ia regressar a Portugal nesse voo [onde foi apreendida a droga] junto com vários outros passageiros, mas já tinha desistido de o fazer" antes de o assunto ser espoletado, afirmou o jurista, numa mensagem escrita à Lusa.

João Loureiro referiu que, na altura da operação policial que culminou na apreensão da droga e que aconteceu em Salvador, estava em São Paulo.