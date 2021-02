Covid-19

A Queima das Fitas do Porto 2021, prevista para maio, foi cancelada devido à evolução da situação epidemiológica da covid-19, anunciou hoje a Federação Académica do Porto (FAP).

"Fruto de uma discussão alargada e, em conjunto com as associações de estudantes federadas, entendeu a Direção da FAP não realizar a Queima das Fitas do Porto 2021", lê-se num comunicado assinado pela presidente daquela estrutura, Ana Gabriela Cabilha.

Tal como já tinha acontecido em 2020, a decisão de cancelar de novo a Queima das Fitas desperta "uma tristeza inexplicável", refere o comunicado.