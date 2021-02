Autárquicas

A direção nacional do PSD chumbou o nome do médico Nuno Freitas como candidato à Câmara de Coimbra, revelou o próprio no Facebook, numa comunicação em que revela o apoio do partido ao independente José Manuel Silva.

"Fui informado pela direção nacional que o PSD decidiu não apoiar a decisão do PSD de Coimbra, dos órgãos concelhios e distritais, e não homologar o meu nome como eventual candidato às próximas eleições autárquicas e que vai apoiar o professor José Manuel Silva", afirmou Nuno Freitas.

Contactado hoje pela agência Lusa, o atual líder da bancada social-democrata na Assembleia Municipal de Coimbra, que tinha sido escolhido pela concelhia de Coimbra e distrital do PSD, não quis comentar a comunicação efetuada na quinta-feira à noite na página criada no âmbito das próximas eleições autárquicas.