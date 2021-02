Actualidade

Os receios de uma inflação descontrolada nos Estados Unidos, provocada pelo vasto plano de estímulos que o presidente Joe Biden quer lançar, são exagerados, segundo a economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gina Gopinath.

"A experiência das últimas quatro décadas torna pouco provável, mesmo com o pacote orçamental proposto, que os Estados Unidos registem uma pressão nos preços que leve a inflação a ultrapassar bastante o objetivo de 2% definido pela Fed" (Reserva Federal, banco central norte-americano), considera Gina Gopinath, num artigo publicado no blogue do FMI.

A nova administração norte-americana propôs ao Congresso a aprovação de um pacote de relançamento económico de 1,9 biliões de dólares e "mesmo os economistas que se mostram habitualmente mais expansionistas mostram-se preocupados com um sobreaquecimento que possa levar a inflação para níveis bem acima dos defendidos pelos membros do banco central", observa a economista.