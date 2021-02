Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, autorizou a abertura de um concurso para a aquisição de serviços especializados de um auditor independente para realizar a auditoria das contas do Fundo Soberano de Angola em 2021.

De acordo com o despacho presidencial, hoje publicado em Diário da República, é autorizada a despesa para abrir um concurso limitado por convite para auditoria das demonstrações financeiras do Fundo Soberano no atual exercício económico.

A nomeação do auditor será feita pelo Presidente da República, de acordo com o documento.