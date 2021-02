Covid-19

O Comité Olímpico de Portugal (COP) ainda aguarda uma resposta quanto à possibilidade de vacinar contra a covid-19 a comitiva portuguesa aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão, disse hoje o chefe de missão, Marco Alves.

A resposta que receberam da ?'ask force', "não sendo positiva, foi um abrir de porta", tendo sido pedido um número de pessoas que estaria envolvido.

"Entendemos as circunstâncias do país, mas esta é uma preocupação do COP. (...) Fizemos a identificação e aguardamos resposta. Em parceria com o Comité Olímpico Internacional, houve também algumas diligências na sensibilização para a vacinação das missões", acrescentou o chefe de missão, durante uma sessão promovida pelo COP sobre "o novo contexto" olímpico.