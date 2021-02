Actualidade

A empresa portuguesa OMNI Aviação e Tecnologia assumiu hoje que foi "surpreendida" com a apreensão de meia tonelada de cocaína num dos seus aviões, no Brasil, acrescentando que a tripulação do voo já regressou "há vários dias" a Portugal.

"No passado dia 09 de fevereiro, fomos surpreendidos com uma situação em Salvador da Bahia que envolveu a descoberta de substâncias eventualmente consideradas entorpecentes, em compartimentos na fuselagem do nosso avião Falcon900", refere a companhia, em comunicado enviado à agência Lusa.

A empresa conta que, "na viagem para o aeroporto em Salvador [depois de descolar do aeroporto de Jundiaí, no Estado de São Paulo], a fim de aguardar pela autorização de regresso a Lisboa, foi detetado um problema técnico durante a aproximação" à pista de aterragem.