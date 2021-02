Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciou hoje que as respostas internacionais aos problemas globais continuam a ser "fragmentadas e insuficientes", exortando o mundo a mudar de atitude já no ano em curso.

O representante da Organização das Nações Unidas (ONU) falava numa intervenção pré-gravada divulgada na 57.ª edição da Conferência de Segurança de Munique, que decorre hoje em formato 'online' por causa da atual pandemia da doença covid-19.

Na intervenção, António Guterres mencionou vários exemplos de problemas globais cada vez mais complexos que precisam de ser abordados através de um esforço coordenado e comum, como é o caso da "catástrofe climática", da "desigualdade e discriminação", da "corrupção", da "luta pelos direitos das mulheres", do "afastamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [a conhecida Agenda 2030], do "comportamento desregulado no ciberespaço" ou do "regime de desarmamento nuclear".