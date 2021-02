Covid-19

A Câmara de Coimbra começou hoje a distribuir 650 computadores portáteis e 500 acessos à internet para apoiar alunos no ensino remoto, elevando para 650 mil euros o investimento nesta área desde 2020.

Hoje, o presidente do município, Manuel Machado, participou numa sessão de "entrega simbólica" de 1.150 equipamentos informáticos, que a autarquia "disponibiliza gratuitamente aos alunos", em articulação com as escolas.

Ao todo, desde o primeiro confinamento ditado pela pandemia da covid-19, a autarquia distribuiu cerca de 2.500 unidades tecnológicas para apoiar o ensino à distância.