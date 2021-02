Actualidade

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, garantiu hoje que, apesar de alguns atrasos na requalificação do Itinerário Principal (IP) 3, entre Viseu e Coimbra, "não há nenhuma razão" para que a obra não fique concluída em 2024, como previsto.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques (PSD), tem criticado o atraso na empreitada de requalificação do troço do IP3 entre os nós de Penacova e a ponte da Foz do Dão, iniciada em maio de 2019 e que tinha um prazo de execução de 330 dias.

"Não estou a ver que quem teve um ano de atraso na execução de 20 quilómetros, depois, nos restantes 60 quilómetros, venha a conseguir cumprir todos os prazos", disse o autarca aos jornalistas, na quinta-feira, lembrando que o prazo que o Governo acordou com as autarquias para a conclusão da obra foi o final do primeiro semestre de 2024.