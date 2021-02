Covid-19

A vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Immunethep, em Cantanhede, poderá estar pronta para entrar no mercado em 2022, mas para isso precisa de investimento estatal, afirmou hoje o diretor-executivo daquela biotecnológica.

"A meio deste ano, poderemos iniciar os ensaios clínicos [depois de os ensaios pré-clínicos que estão ainda a decorrer] e depois, em nove meses, ter os resultados para pedir uma autorização de emergência, tal como foi feito com as vacinas que estão no mercado", disse à agência Lusa o diretor-executivo da Immunethep, Bruno Santos, apontando para o final do primeiro semestre de 2022 a altura em que a vacina poderá estar pronta para a sua produção e distribuição.

No entanto, esses prazos só poderão ser cumpridos caso a Immunethep, sediada no Biocant Park, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, receba investimento por parte do Estado para tornar o processo o mais rápido possível.