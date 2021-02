Covid-19

A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) alerta que 57% das empresas terá de se endividar para conseguir pagar o IVA deste mês, depois de um inquérito a 3.500 espaços comerciais.

Em comunicado, a entidade revelou que esta sondagem concluiu que "31% das empresas não tem condições para pagar o IVA este mês" e que "57% das empresas vai ter de se endividar" para cumprir com esta obrigação.

Por isso, a AMRR "vem apelar ao Governo por um apoio efetivo para os setores do retalho e restauração, depois de anunciado um adiamento do pagamento do IVA em apenas quatro dias, de 25 de fevereiro para 01 de março, não tendo sido anunciada nenhuma outra medida resultante do Conselho de Ministros" desta quinta-feira.